(Ampl) El Consejo de Ministros nombra a Nuria Mas consejera del Banco de España

El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a Nuria Mas Canal consejera del Banco de España.

Nacida el 3 de agosto de 1973, Mas es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra, doctora en Economía por la Universidad de Harvard y máster en Economía por las universidades Pompeu Fabra y Harvard.

Tras trabajar varios años en Estados Unidos, fue asociada en el Departamento de Renta Fija de Lehman Brothers en Londres y en 2014 fue nombrada miembro del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario de la Universidad de Cataluña.

Desde 2003 es profesora en el Departamento de Economía del IESE Business School, Departamento que dirige desde 2016. Además, es titular de la Cátedra Jaime Grego de Gestión Sanitaria y directora académica del Encuentro del Sector Sanitario del IESE.

Antes de incorporarse al IESE y durante sus estudios de doctorado, Mas fue investigadora del National Bureau of Economic Research en Boston. Es autora de numerosos trabajos publicados en revistas académicas de referencia como el 'Journal of Health Economics', 'The Review of Industrial Organization', 'Food Policy' o 'International Journal of Healthcare Finance and Economics'.

Entre 2014 y 2015 fue miembro del Consejo asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario de la Generalitat de Cataluña. Además, es directora académica del Encuentro del Sector Sanitario del IESE.

Su actividad docente se centra en la macroeconomía y economía de la salud en los programas MBA y Executive MBA, así como en otros programas de formación para directivos.

Según ha señalado el IESE, Mas asume esta nueva responsabilidad con el compromiso de "esforzarse en contribuir a promover un sistema financiero y una economía fuertes y estables". También ha querido agradecer al IESE "el apoyo" que le ha brindado para poder compatibilizar ambas responsabilidades.