Constancio asegura que los cambios en el BCE no serán inmediatos para no ahogar el crecimiento

El vicepresidente del BCE se muestra partidario de dejar el MEDE como está y no transformarlo en un Fondo Monetario Europeo

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vítor Constancio, considera que cualquier posible ajuste en las directrices sobre la posición del instituto emisor deberá llevarse a cabo de manera gradual, señalando que estos no se aplicarán de forma inmediata, ya que no se debería ahogar el crecimiento prematuramente en ausencia de riesgos inflacionistas.

"Esto no significa que la política monetaria no vaya a seguir siendo acomodaticia durante un largo periodo de tiempo. No vemos riesgos de inflación. No deberíamos ahogar el crecimiento demasiado pronto", añadió el vicepresidente del BCE, que abandonará el cargo el próximo mes de mayo.