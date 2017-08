El Corte Inglés aprueba la fusión por absorción entre el gran almacén e Hipercor para mejorar su oferta

La operación ni afectará a la plantilla ni conllevará el cierre de ningún centro

En concreto, esta operación supondrá el mantenimiento de ambas marcas, así como de su identidad corporativa, además de que no afectará a las plantillas de Hipercor ni de El Corte Inglés y de que no se cerrará ningún centro. "No hay ningún centro del grupo con Ebitda negativo", reiteran desde la compañía.