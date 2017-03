Cs recuerda al PP que "no era decisivo" en la votación del Congreso sobre el decreto ley de estibadores

Frente a las quejas de los 'populares', precisan que, aunque hubieran apoyado la norma, habría habido más votos en contra

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha recalcado al PP que su apoyo "no era decisivo" en la votación del decreto de estibadores que el Congreso tumbó este jueves con el rechazo de todos los grupos salvo el PP y PNV, que lo apoyaron, y la abstención del partido naranja.

La derogación del citado decreto ha provocado cierto malestar en el PP, que contaba con el respaldo de Ciudadanos. Sin embargo, en rueda de prensa en la Cámara Baja, Gutiérrez se ha encargado de dejar claro que un hipotético respaldo de su partido al texto del Gobierno no habría variado el resultado de la votación.

"El decreto no iba a salir adelante con nuestro voto en cualquier sentido porque no éramos decisivos", ha insistido el diputado madrileño, quien, no obstante, ha recordado que Ciudadanos intentó hasta el último momento que el Ejecutivo retirara el debate del citado decreto del orden del día del Pleno.

EL TRABAJO FUE BUENO, PERO LLEGÓ TARDE

Sobre todo porque los pasos que el Ministerio de Fomento había andado en los últimos días para tratar de desencallar la situación iban en la buena dirección y tenía, además, tiempo suficiente para tramitar el ya derogado decreto.

"El trabajo fue bueno, pero llegó tarde. Como siempre, el Gobierno arrastró los pies y tardó en liderarla, pero faltó tiempo", ha resumido Gutiérrez, incidiendo en que "presentar una decisión sin haber solucionado el problema" y sin haberlo "trabajado ni acordado" suficientemente trae consecuencias como éstas.

SIN EL PSOE, EL FUTURO DECRETO NO SALDRÁ ADELANTE

Así las cosas, Gutiérrez ha instado al Ejecutivo, como ya hiciera el presidente de su partido, Albert Rivera, a buscar un acuerdo con el PSOE porque, según ha remarcado, si no suma a los socialistas, el futuro decreto para liberalizar la estiba "no saldrá adelante". También se ha dirigido a los socialistas, a quienes ha pedido que dejen de ponerser "de perfil" en este asunto.

En todo caso, el dirigente de la formación naranja ha querido dejar claro que Ciudadanos quiere estar "en la solución" y que si el Gobierno se mantiene en el mismo camino que inició el pasado miércoles, esto es en el de la negociación y el acuerdo, no tendrá problemas para apoyarlo pero ha insistido: "No somos decisivos".