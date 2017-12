La DOP Torta del Casar espera que la sentencia del Tribunal de UE ayude a clarificar el panorama comercial

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha confiado en que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que le da la razón en el litigio que mantiene con la DOP Queso de la Serena, ayude a "clarificar el panorama comercial".

Tras esta sentencia el presidente de la D.O.P. Torta del Casar, Ángel Pacheco Conejero, ha aclarado que "esto no es una guerra contra una Denominación de Origen extremeña", sino que "es un trabajo mucho más amplio porque la palabra *torta* se vulgariza al aparecer en el mercado decenas de marcas que la utilizan".

Además, "de otra forma no cabe imaginar los ingentes recursos empleados por algunos en defender que 'Torta' es un genérico, si lo fuese, no habría necesidad de litigios, pero no lo es", ha señalado Pacheco.