El Decreto de la estiba, a examen en el Congreso sin acuerdo del sector ni respaldo de los grupos

Empresas y estibadores sólo tienen prevista una reunión técnica mañana miércoles

El Decreto Ley con el que el Gobierno impulsa la reforma del sector de la estiba se somete este jueves a su examen en el Congreso sin el respaldo de un acuerdo previo entre la patronal y los sindicatos del gremio que, a su vez, lleve a los grupos parlamentarios a apoyar su convalidación.

El previsible rechazo de la Cámara Baja al texto podría no obstante motivar que los sindicatos no secundaran las jornadas de huelga que aún están convocadas en los puertos en contra de la reforma, que arrancan este viernes, día 17, y se extienden a la próxima semana.

Por el momento, el Decreto Ley de liberalización de la estiba se debatirá y votará a partir de las 9.00 horas de este jueves día 16 en el pleno del Congreso, sin que antes la patronal y los sindicatos del sector tengan programada nueva reunión alguna.

Tan sólo está convocado un encuentro para las 16.00 horas de mañana miércoles, pero de carácter técnico. Se trata de una reunión entre el mediador designado por el Gobierno, el presidente del CES, Marcos Peña, y los abogados de ambas partes, con lo que no se contempla que se pueda cerrar acuerdo alguno, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

En paralelo, los distintos grupos parlamentarios reiteraron este martes, tras la reunión de la Junta de Portavoces, su rechazo a respaldar la reforma en el Congreso. Tanto sólo el PNV sopesa dar su voto al Decreto en función del resultado de una negociación que tiene abierta con el Gobierno.

No obstante, en el caso del PSOE, cuyo voto a favor o abstención son decisivos para sacar adelante la convalidación, insistió en que no respaldará la reforma si antes no cuenta con un acuerdo del sector. La misma postura mantuvo Ciudadanos.

De su lado, el Ministerio de Fomento indicó el lunes que durante la semana mantendría "contactos" con los grupos parlamentarios para "convencerles" de que está "asegurada al cien por cien la estabilidad en el empleo" del sector, la que constituye principal reivindicación de los estibadores.

GARANTIA DE EMPLEO POR "INSTRUMENTO NORMATIVO".

"Si los grupos parlamentarios quieren estabilidad en el empleo, deben votar 'sí' al Decreto Ley", aseguró De la Serna este lunes. "Si, por el contrario, quieren contribuir a mantener una situación de monopolio y privilegios, entonces que sigan en el 'no'", añadió en su última intervención pública y en referencia a la actual situación de la actividad de carga y descarga de mercancía de los barcos en los puertos.

Con el fin de reforzar la garantía del empleo, además de confirmar la concesión de ayudas a través del Ministerio de Empleo, el ministro manifestó la intención del Gobierno de trasladar a un "instrumento normativo" distinto del Decreto Ley el eventual acuerdo que alcancen en materia laboral los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco.

"El Gobierno está dispuesto a ello, pero ello es independiente del Decreto Ley", que consideró "imprescindible" aprobar este jueves, dada la necesidad de cumplir con la normativa comunitaria y evitar una posible sanción del Tribunal de Justicia de la UE.