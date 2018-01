La Defensora del Pueblo Europeo exige a Draghi su salida del club privado de banqueros G-30

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, debe renunciar a su 'silla' en el Grupo de los Treinta o G-30, un club privado formado por representantes de bancos centrales, personalidades del mundo de las finanzas y académicos, pues corre el riesgo de perjudicar la confianza pública sobre la independencia del instituto emisor.

En opinión del BCE, la pertenencia de su presidente al G-30 no implica que el banco central necesariamente esté de acuerdo con todas las publicaciones del 'think tank', sino que participa como observador en los grupos de trabajo. El BCE ha reiterado en varias ocasiones que "los miembros del Comité Ejecutivo son conscientes de su responsabilidad; no usan ni tienen la intención de utilizar eventos no públicos para divulgar información delicada o confidencial del mercado".