Deoleo denuncia que es "imposible" que haya aceite de oliva de calidad a los precios actuales

Deoleo ha denunciado que es "imposible" que los establecimientos ofrezcan aceite de oliva de calidad a los precios que se ven en el mercado, a no ser que se esté vendiendo a pérdidas o con baja calidad del producto.

"Es imposible que haya aceite de calidad a esos precios. Veo los lineales y los precios a los que nosotros compramos y no salen los números, a no ser que se haga a pérdidas o no se ponga en la botella lo que hay que poner. En Deoleo, somos transparentes y apostamos por la calidad", ha indicado el director de marketing de Deoleo, Miguel de Jaime.

Además, De Jaime ha recordado que en el mercado español la cuota de aceite de marca blanca es del 68%, algo que no se comprende cuando España es el primer productor de aceite de oliva en el mundo, mientras que en Italia la cuota se sitúa en el 25%. "Es una incoherencia y muestra que el aceite de oliva se usa como producto gancho por las cadenas de distribución. No hace bien al consumidor y es un modelo muy malo", ha señalado.

El consejero delegado, Pierluigi Tosato, ha lamentado que hay una "banalización" del producto en el mercado y considera que Deoleo es la "única compañía del mundo que con sus marcas puede cambiar esta situación". "Vamos a demostrar que se puede innovar en el aceite de oliva y generar mucho valor", ha recalcado.

Por su parte, la presidenta de Deoleo, Rosalía Portela, ha reconocido que el sector del aceite es "complejo" y está "muy mal gestionado" y en el que están encontrando bastante fraude, por lo que están trabajando con las organizaciones sectoriales para mejorar en la trazabilidad del producto.

De esta forma, espera que a lo largo de este año el Ministerio de Agricultura, que está trabajando en el proyecto, presente un borrador para lograr la trazabilidad, porque "sería un paso muy importante y un gran avance".