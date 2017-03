Deutsche Bank estudia cerrar su negocio minorista en España

Deutsche Bank, el principal banco de Alemania, estaría estudiando la posibilidad de cerrar sus negocios minoristas en España, Portugal y Bélgica, tras haber descartado la venta de Postbank, su filial de banca comercial en Alemania, según fuentes citadas por la agencia Reuters.

El negocio de Deutsche Bank en España da servicio a más de 700.000 clientes y cuenta con cerca de 2.600 empleados en el país, según los datos de la propia entidad, que eludió realizar comentarios al respecto.

La noticia se produce después de que el mayor banco de Alemania anunciase el pasado domingo que ampliará capital en 8.000 millones de euros con el objetivo de reforzar su posición financiera. Además, confirmó que no vendería Postbank, negocio que fusionará con su filial de banca privada y empresas en Alemania.

La decisión responde a que los inversores de Deutsche Bank habrían criticado que las unidades del banco en mercados no estratégicos para su negocio no eran rentables. En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que las operaciones del banco alemán en Italia no se están revisando.

Si Deutsche Bank finalmente optase por abandonar los mercados belga, español y luso, el cierre de estos negocios se produciría en el corto plazo, según informó una de las fuentes.

El pasado mes de noviembre, la entidad decidió cerrar su unidad de correduría en Polonia como parte del plan de reestructuración del banco ante el débil rendimiento que estaba experimentando el mercado de valores de Varsovia.