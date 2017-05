Draghi insta a los bancos a prepararse "a tiempo" para la salida de Reino Unido de la UE

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha instado a las entidades bancarias a prepararse "a tiempo" para las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, al mismo tiempo que ha reconocido que el 'Brexit' supone riesgos para la supervisión en el bloque comunitario.

El presidente del BCE ha afirmado que la institución monetaria está siguiendo "de cerca" este proceso y está "en contacto" con las entidades financieras, aunque ha añadido que no depende únicamente de ellas sino también de las autoridades nacionales competentes.

El presidente del BCE ha subrayado la importancia de asegurar que todos los bancos que operen en la zona euro cumplan con los estándares comunitarios y de que ni la seguridad ni la solidez del sistema financiero "no sean peores" tras el 'Brexit'.

No obstante, ha reconocido que existe el riesgo de una "fragmentación de la supervisión" que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en la actualidad no puede abordar. "Los bancos pueden elegir establecer agentes o filiales en terceros países que no serían supervisadas a nivel europeo", ha afirmado.