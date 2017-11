EBN Banco crea una sociedad de valores que comenzará a operar a principios de 2018

EBN Banco ha creado la sociedad de valores EBN Securities, que ofrecerá tres servicios distintos de gestión financiera a través de su nueva plataforma digital EBN Grow y comenzará a operar a principios del próximo año.

"Mantendremos unas comisiones competitivas, en línea con el mercado, pero ofreciendo mucha información, tecnología e independencia. Queremos competir por servicio, no sólo por precio", ha destacado Blanco.

En este sentido, ha apuntado como potenciales clientes a aquellos usuarios de antiguas cajas extintas que no tienen una especial fidelidad a la nueva entidad que se ha creado para sustituir a la antigua, así como a las "grandes masas de clientes de bancos" descontentos con el servicio con el que cuentan. "Les vamos a contar algo que no es que no se lo hayan contado antes, sino que lo haremos de forma distinta", ha indicado.