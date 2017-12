Economía considera "satisfactorios" los resultados del mecanismo de devolución de cláusulas suelo

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad considera "satisfactorios" los resultados del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas suelo, que ya ha compensado a un total de 453.622 clientes con 1.975 millones de euros.

En concreto, se han presentado un total de 1.052.789 reclamaciones a través de este mecanismo, de las cuales las entidades han estimado el 43,08%, mientras que han desestimado un 19,47%. Entre las 343.043 solicitudes que no han sido admitidas, el 55,23% proceden de personas no eran clientes de la entidad o que no tenían cláusula suelo.