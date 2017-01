El paro bajó en 2016 a niveles de hace siete años

España encadena ya tres años de mejoras en el mercado laboral. En 2016 se lograron crear más de 400.000 empleos y aunque aún queda mucho para recuperar lo perdido durante la crisis hay señales positivas. Algunos hosteleros aseguran que han podido hacer contratos más largos y que las empresas vuelven a hacer presentaciones y eventos. Si nos fijamos sólo en el último trimestre del año, las cosas no fueron tan bien. El fin de la temporada veraniega en el turismo ha provocado la pérdida de miles de empleos que no se han compensado con los contratos navideños. En los servicios la ocupación ha bajado en más de 100.000 personas de octubre a diciembre. Más del 56% de los parados son de larga duración. La única comunidad en la que el paro no logró bajar en 2016 ha sido Extremadura.