Enel no contempla la venta de Endesa

Enel no contempla la venta de una participación adicional de Endesa entre fondos de inversión ni otros interesados, indicaron a Europa Press en fuentes de la compañía italiana.

El grupo energético realiza estas consideraciones después de que las acciones de Endesa hayan registrado durante la mañana las principales subidas del Ibex. Sus títulos, que han llegado a subir un 3% a primera hora, suben en la actualidad un 1,48%, hasta 20,48 euros.

"Enel niega una vez más cualquier rumor acerca de una posible venta de Endesa, que no responde más que a una especulación sin base y antigua", afirman desde la empresa italiana.

Por su parte, el presidente de Endesa, Borja Prado, ha asegurado que no ha celebrado ningún encuentro con fondos de inversión acerca de una posible venta. "Nunca me he reunido con ningún fondo de inversión ni con ningún asesor suyo sobre una posible adquisición de Endesa", ha asegurado.

'El Confidencial' publica este miércoles que los fondos CVC, Blackstone y KKR están interesados en hacerse con el control de Endesa, en un momento caracterizado por la buena sintonía entre los gobiernos de España e Italia.

El pasado mes de noviembre, el consejero delegado de Enel, Francesco Starace, ya reiteró que el grupo no tenía intención de reducir su participación en Endesa, de la que es el principal accionista con un 70% del capital, ante el interés de los fondos.

Durante una rueda de prensa con motivo de la presentación del plan estratégico de la compañía para el periodo 2017-2019, Starace subrayó que el tema del interés de los fondos en la compañía española era recurrente cada año.

No obstante, el directivo insistió en que Enel "no está interesado" en reducir su actual participación en la eléctrica española, de la que destacó su gestión eficiente.