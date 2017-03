Eroski reúne a la flota atunera española con ISSF y Azti para avanzar en la sostenibilidad del atún

Comercializará atún exclusivamente de países y barcos con bandera de países miembro de las Organizaciones Regionales de Pesca

Eroski ha reunido en su sede central en Elorrio (Bizkaia) a los representantes de la flota atunera española, las asociaciones sectoriales ANABAC y OPAGAC, la Fundación Internacional para la Pesca Sostenible (ISSF) y el centro tecnológico experto en investigación marina y alimentaria AZTI, además de empresas pesqueras atuneras como Albacora, Garavilla, Calvo, Pevasa, Echebastar y Nicra7 para analizar la situación de los caladeros de atún a nivel mundial y las medidas que se están tomando para su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Según ha informado Eroski, la base del encuentro radica en el objetivo de alinear políticas de compras con la principal flota pesquera europea, por su importancia al situarse al comienzo de toda la cadena.

En la reunión sectorial se ha hecho balance de la situación en la que se encuentra el atún claro (Yellowfin y Bigeye) en las zonas pesqueras mundiales más importantes. Asimismo, se ha debatido sobre la eficacia de las nuevas medidas impuestas en el océano Índico sobre la limitación de los dispositivos concentradores de pescado (FAD), del número de barcos de apoyo por embarcación y de la reducción de captura de atún claro del 15% respecto a 2014 en el océano Índico, zona principal de pesca de atún por parte de la flota atunera española.

Durante la jornada, Eroski ha expuesto su Política de Pesca Sostenible y se ha comprometido a que todo el atún utilizado para la elaboración en conserva de cualquier marca comercializada en su red de tiendas deberá proceder exclusivamente de países y barcos con bandera de países miembro de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs).

Además, Eroski no aceptará atún procesado, elaborado o pescado por barcos cuyos países figuren con tarjeta amarilla en la lista de la Unión Europea por incumplir reiteradamente las medidas aprobadas por las ORPs y por no establecer controles contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada.

"Eroski ofrece al consumidor nuevas alternativas para una alimentación más saludable y sostenible. Para ello, hay cosas que debemos hacer de forma distinta. Los once principios de nuestra política de pesca sostenible apuestan claramente por las flotas pesqueras responsables y comprometidas con la sostenibilidad de los caladeros y con los derechos humanos", ha afirmado el director comercial de Eroski para alimentos frescos, Iñigo Arias.

Por su parte, el director general de OPAGAC (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores), Julio Morón, ha recordado que además de la sostenibilidad de los recursos atuneros, se deben abordar también las condiciones sociales a bordo de los barcos. Morón ha insistido en que "se deben promocionar las certificaciones internacionales que contemplen también las condiciones sociales acordadas en Naciones Unidas, determinando el salario mínimo y unas condiciones de trabajo dignas en el sector atunero".

En este contexto, Morón ha dado a conocer la nueva certificación recibida por los barcos asociados AENOR "Atún de Pesca Responsable" que es la primera certificación pesquera del mundo que incluye las condiciones aprobadas por Naciones Unidas a través de la OIT en 2007 con la firma del Convenio 188.

También ha destacado que "en colaboración con la organización ecologista WWF, están implantando un Programa de Mejoría de la Pesquería (FIP) en los 40 barcos asociados a OPAGAC que pescan en los principales océanos y que busca "establecer un estándar de sostenibilidad de la pesca de cerco en todas sus modalidades, incluyendo principalmente la pesca sostenible con dispositivos concentradores no enmallantes e incorporando ya los nuevos dispositivos biodegradables de última generación".

El director general de ANABAC (Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores), Juan Pablo Rodríguez-Sahagún, ha valorado "positivamente" las medidas tomadas por las organizaciones regionales de pesca (ORPs) y ha insistido en que "ahora lo que hace falta es implementarlas, mejorando la capacidad de la ORPs para hacerlas cumplir". Rodríguez-Sahagún ha apostado por "la opción de abastecerse de flotas abanderadas en la Unión Europea o países como Seychelles u otros bajo control europeo como la más recomendable en términos de seguridad alimentaria y sostenibilidad".

El presidente del Consejo de ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), Juan Corrales, ha apuntado como medida necesaria a tomar "la limitación del número de barcos, es decir, no construir más si no se desguaza uno antes". Ha insistido asimismo en que la sostenibilidad tiene que abarcar a todas las pesquerías y "se debe basar en un férreo control de la actividad pesquera en la aplicación de las mejores prácticas y en unos estándares mínimos de las condiciones sociales de trabajo".

Josu Santiago, responsable de la división de Investigación Marina de AZTI, ha expuesto los resultados de las últimas auditorías realizadas a los proveedores de atún de EROSKI en el cumplimiento de las resoluciones y medidas de conservación de la ISSF, constatando un alto nivel de cumplimiento.

"Todos los buques cerqueros de gran escala implicados estaban registrados en el PVR, creado y verificado por la ISSF. El resto de los barcos implicados son fundamentalmente artesanales y operan con artes de caña y cacea y cumplen con las disposiciones de las ORPs correspondientes", ha dicho.

ORIGEN SOSTENIBLE

El director comercial de Eroski para alimentos frescos, Iñigo Arias, ha destacado que apuestan por "la incorporación de garantías medioambientales a nuestra oferta al consumidor, exigimos el etiquetado de cada lata de atún con indicaciones sobre la especie de pescado, la zona de captura y el método de pesca empleado, e incluimos también el enlace directo a la web de la Fundación ISSF donde se explica más en detalle lo que implica el cumplimiento de los principios de sostenibilidad de la ISSF".

La restricción de compra de especies sobreexplotadas como el "Patudo" (Thunnus Obesus), el establecimiento de condiciones para limitar las compras de pescado procedente de zonas FAO donde el atún se encuentra sobrexplotado y alcanzar un 10% del volumen total el pescado sobre banco libre (pescado sin FADs), el pescado a caña o el pescado certificado "APR" (Atún de Pesca Responsable) por AENOR, FIP o MSC son algunos de los compromisos exigidos por Eroski a sus proveedores con el fin de garantizar una explotación racional de los recursos marinos.

Asimismo, con el fin de garantizar la sostenibilidad de todo el atún en conserva comercializado en sus establecimientos, la cooperativa ha puesto en marcha un programa de auditorías externas realizadas por AZTI y MRAG Américas.