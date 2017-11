Estibadores estudian "acciones" ante la "injerencia" de CNMC a su "libertad sindical y negociación colectiva"

El colectivo de estibadores y trabajadores portuarios estudia "todas las acciones que tengan a su alcance" para reaccionar a la "injerencia" que, a su juicio, ha cometido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al abrir un expediente sancionador a los sindicatos y la patronal de la estiba portuaria por considerar que el acuerdo que alcanzaron el pasado mes julio, con el que pusieron fin a seis meses de conflicto en el sector, puede restringir la competencia.

"Creemos que lo único que pretende es incidir directamente en la negociación del V Acuerdo Marco sectorial de la estiba, cuyo ritmo ahora se ve ralentizado", según ha manifestado Goya, que ha añadido que se da la "sensación de que hasta que no se aclare ese expediente no sabemos si somos capaces de acordar algo" con la patronal, generándose así un "bloqueo en la situación actual".

A preguntas de los periodistas, Antolín Goya ha indicado que, si no se garantizan los referidos "derechos básicos", desde el colectivo al que representan no van a tener "ningún reparo jurídica o socialmente" para "poner de manifiesto el no cumplimiento de esas garantías que tenemos los trabajadores en este país", pero ha puntualizado que llevar a cabo "movilizaciones" no figura entre sus "prioridades".