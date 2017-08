El comité de huelga de Eulen no propondrá un árbitro y denunciará el laudo del Gobierno

El comité de huelga de Eulen ha asegurado que no propondrá ningún arbitro para el laudo de obligatorio cumplimiento que ha iniciado el Gobierno central, y ha remarcado que denunciará este procedimiento tras calificarlo de "ilegal".

Así lo ha dicho el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que "no da tiempo a proponer un nombre en 24 horas". "Aunque propongamos un nombre, que no lo haremos, quién lo pondría finalmente seria el Gobierno", ha lamentado, y ha añadido que en ningún momento se ha pensado en un árbitro por falta de tiempo.

Después de no llegar a un acuerdo con el Govern, desde Eulen han agradecido a la Generalitat su predisposición al diálogo y su "comportamiento correcto". "Íbamos a llegar a un acuerdo con la Generalitat, pero me imagino que recibieron presiones", ha afirmado Giménez. Por contra, sobre el Gobierno de España dice que lo único que le importa es que "sus amigos llenen los bolsillos a costa de sus trabajadores" y que con los recortes que hicieron "al trabajador no le queda mucho más que la huelga para denunciar los acosos laborales que sufren".