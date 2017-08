La Eurocámara aprueba destinar 500 millones adicionales a la lucha contra el paro juvenil

La comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo ha aprobado una dotación extra de 500 millones de euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil, que forma parte del montante total de 1.200 millones de euros acordados para el periodo comprendido entre este año y 2020.

La Iniciativa de Empleo Juvenil fue lanzada en 2013 para apoyar a aquellos jóvenes europeos menores de 25 años que no estudian, no trabajan o no forman parte de ningún programa de formación y que residen en regiones del bloque comunitario donde el desempleo juvenil está por encima del 25%.