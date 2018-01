Expertos recomiendan que los Reyes Magos hagan un máximo de 4 regalos para que los niños aprendan el valor de las cosas

Proponen hacer un regalo que el niño necesite, uno que desee y otro para una persona querida

En concreto, la psicóloga Silvia Álava, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ha asegurado a Europa Press que regalar muchas cosas a los niños "no aporta una felicidad extra", ya que "no le dan importancia". "No hay ningún estudio que relacione que por tener muchos más juguetes van a ser mucho más felices. El problema es que al final los niños no aprenden a valorar las cosas", ha apuntado.