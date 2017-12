Expertos recuerdan que hay que declarar lotería, regalos de empresa y cestas de Navidad

Easyoffer, la plataforma online de abogados, ha elaborado una guía para evitar multas de Hacienda de cara a las Navidades, en la que recuerda que hay que declarar los premios que se reciban por sorteos, las compras online, los regalos de empresa, cenas y décimos de lotería.

El comprador es el que está obligado a declarar dicha transmisión, y lo tendrá que hacer a través del modelo 600 en la Agencia Tributaria autonómica correspondiente. Desde el despacho Pérez Alcobas, de Madrid y socios de Easyoffer, explican que estas aplicaciones "chivan" a la Administración las operaciones, y solo tiene que poner a funcionar sus robots de búsqueda, de forma que "sabien quién ha adquirido algún bien, solo tienen que esperar a que no tribute por ello para sancionarle".

En cuanto a la Lotería de Navidad, conlleva un gravamen fijo del 20% del que se encarga la entidad pagadora, por lo que el agraciado, siempre que sea un particular, no tiene que hacer nada. Tampoco tiene que esperar a cobrarlo puesto que no computa en la declaración de la Renta.