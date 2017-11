Fedea plantea restringir a parados de larga duración la ley de renta mínima y ampliarla si es sostenible

Cree que debería obligarse a un trabajador a aceptar un empleo o un curso de formación y elevar sanciones para controlarlo

"Me gustaría vivir en un mundo con recursos ilimitados, pero tenemos que mirar la situación de España y la crisis fiscal, que en España no está resuelta", ha dicho, argumentando que "la situación de las finanzas públicas no es tan boyante como para estirar el Presupuesto de forma ilimitada".

"Si rechaza un empleo porque no lo considera adecuado... Esto no debería ser así. Deberían obligarle a cogerlo, igual que los cursos de formación. No puede ser que diga que no va. Las sanciones deberían ser mucho más que las que tenemos", ha aseverado.