Nace V4 Financial Partners tras la fusión de Altium Capital España y GCA Savvian

La fusión de Altium Capital España con CGA Savvian ha dado lugar a V4 Financial Partners, firma de banca de inversión y asesoramiento que mantendrá la misma estructura accionarial independiente de Altium Capital, así como su equipo, dirección y servicios.

Según ha informado la entidad, V4 Financial Partners amplía su actual presencia en Europa a las principales plazas financieras de Estados Unidos y Asia.

El equipo directivo de la firma lo conforman Rafael Vilaplana, Ignacio Durán, Manuel Sánchez de Lamadrid y Fernando Gómez, que tendrán la categoría de socios.

V4 Financial Partners ha trabajado recientemente con con First State Investments, Quirón Salud, Eolia, Grupo Ortiz, I-Squared, Grupo ASV, Panasa, Macquarie, The Haciendas Company y Grupo SIRO, entre otros.