La Fiscalía archiva la investigación sobre FCC en Barcelona

El Ayuntamiento señala que se descarta la vía penal, pero mantiene la administrativa

Fuentes del Ayuntamiento han señalado a Europa Press que la Fiscalía ha concluido que los hechos no constituyen un delito, pero no descarta que pudieran existir irregularidades contractuales, por lo que "la vía penal no sigue, pero sí la administrativa", que inició el consistorio al constatar que se habían producido incumplimientos del contrato.