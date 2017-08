Fitch 'amenaza' a EEUU con quitarle la 'triple A' si no toma una decisión "coherente" sobre su deuda

La agencia crediticia Fitch ha lanzado una advertencia al Gobierno estadounidense en relación a la financiación de sus gastos y al techo de la deuda federal, y apunta a que debe demostrar tener "capacidad para implantar una política fiscal coherente", o, en caso contrario, el país podría perder la 'triple A' o máxima nota de solvencia como emisor soberano.

En este sentido, la calificadora de crédito explica que en las próximas semanas la Administración presidida por Donald Trump deberá acordar en el Congreso los niveles de gasto para el ejercicio fiscal de 2018 con el fin de evitar el cierre del Gobierno en octubre, algo que para Fitch no tendría ningún impacto sobre la calificación 'AAA'.

No obstante, sí que ve "implicaciones potencialmente negativas" en el caso de que no se tome pronto una decisión sobre el techo de deuda federal o se dé prioridad al pago del servicio de la deuda sobre otras obligaciones sin elevar ese límite de deuda, ya que se trata de una situación que "no es compatible con el grado de calidad extrema".