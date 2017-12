Galán dice que Iberdrola se centrará en el crecimiento orgánico aunque puede estudiar oportunidades

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado este viernes que la compañía energética se centrará en el crecimiento orgánico y en las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el período 2016-2020, aunque si se presenta alguna oportunidad de negocio podría "verla".

"Estamos haciendo inversiones importantes basadas en un crecimiento orgánico", ha indicado el ejecutivo quien, no obstante, ha apuntado que "si hay una oportunidad que pasa por el camino se puede ver".

En cualquier caso, ha recalcado que la energética "no puede estar cambiando" su línea estratégica, sino que se centrará en las inversiones orgánicas en Estados Unidos, Reino Unido, México, Brasil y Francia. "No es nuestra intención desviarnos de la línea de crecimiento orgánico. No es nuestro objetivo en este momento", ha remarcado.