El Ganso ficha a la ex CEO de Cortefiel, Berta Escudero, como nueva consejera delegada

El Ganso ha fichado a la ex CEO del Grupo Cortefiel, Berta Escudero, como nueva consejera delegada de la compañía de cara a reforzar la alta dirección de la firma de moda, según ha informado la empresa en un comunicado.

La llegada de Escudero a El Ganso refuerza la alta dirección de la compañía y se une a los recientes fichajes de Alejandro Muñoz, ex Inditex y Apple, como director de 'retail'; a Ricardo de las Heras, ex Cortefiel, como diseñador; a Frank Mountazer, ex Bimba y Lola, como responsable de expansión, y a Juan José Pérez, ex Douglas, como director financiero.