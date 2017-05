Garamendi (Cepyme) advierte de los "problemas" que genera la Administración al crecimiento de los autónomos

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Antonio Garamendi, ha asegurado este martes que "es la propia Administración la que está generando muchísimos problemas para que los autónomos no crezcan", subrayando que el "ecosistema" de este colectivo existirá "siempre" y que se le debe apoyar en la creación de empresas que den "mucha más potencia" a España.

Así, Garamendi, durante la presentación de la 'Guía para los autónomos: diez medidas básicas para proteger su negocio', elaborada por la Fundación Mapfre, destacó que la "voracidad de Hacienda hace que haya más autónomos individuales y no empresas".

"Cuando tienes una empresa llega Hacienda y te obliga a presentar mil papeles. Llega un momento en el que no te compensa estar con Hacienda más allá de pagar todos los trámites administrativos", agregó.

Por otro lado, expresó que, "en un mundo global", ya "no vale hablar de Burgos, La Rioja o Logroño, sino que hay que hablar de la India, China o lo que sea". "El mundo está globalizado y competimos con empresas internacionalizadas, es un punto real que está ahí", subrayó.

Para la mejora del colectivo de los autónomos, el presidente de Cepyme indicó que será necesario incorporar los conceptos de "flexibilidad y conciliación", ya que el concepto de trabajo "no va a estar en la oficina". "Hay muchos casos en que los autónomos somos empresarios de carácter individual; el 80% de las empresas son familiares; el 90% de las pymes tienen al frente un empresario autónomo; y generan el 65% del empleo", resaltó.

Finalmente, recalcó que en un futuro no creen que las máquinas sustituirán a los trabajadores y que "debe ser la gente joven la que tiene que trabajar". "Hay empresas en las que los altos directivos no se quieren ir (jubilarse) porque pasan de cobrar 90 a 60, por lo que la gente joven no puede trabajar", concluyó.