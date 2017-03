Los vinos y cavas de García Carrión logran 4 oros y 7 platas en los Premios Bacchus 2017

Los vinos y cavas de García Carrión han conseguido cuatro oros y siete platas en los Premios Bacchus 2017, la gran cita española del mundo del vino, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, los galardones de este año han recaído en la DO Cava con los oros para los cavas Jaume Serra Chardonnay Gran Reserva 2011 y Jaume Serra Chardonnay Brut, mientras que los bronces fueron para Jaume Serra Reserva Vintage 2012 y Jaume Serra Brut.

En la DO Ca Rioja los galardones fueron para Marqués de Carrión Crianza 2008, que se alzó con el oro, y la plata para Marqués de Carrión Reserva 2012, mientras quen la DO Ribera del Duero el oro se lo llevó Mayor de Castilla Gran Reserva 2008 y las platas fueron para Pata Negra Ribera Reserva 2011, Viña Arnaiz Crianza 2014, Viña Arnaiz Reserva 2011. En la DO Rueda, la plata fue para el Pata Negra Verdejo 2016.

García Carrión, la primera bodega más grande de Europa y la tercera del mundo, sigue consolidando su prestigo y en los primeros tres meses del año cuenta ya con un total de 24 premios internacionales.