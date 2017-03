Garzón (IU), tras la sentencia de Abertis, se mofa de los contratos del Estado con las constructoras

El coordinador federal y portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Alberto Garzón, ha señalado que la condena impuesta al Estado, que tendrá que abonar a Abertis 1.494 millones de euros por no cumplirse las expectativas de tráfico que la licitadora estimaba en la autopista radial AP-7, pone de manifiesto los contratos que se firmaban con las constructoras: "Así daba gusto", ha ironizado.

"Si subía el tráfico, Abertis ganaba más; si caía, Abertis tenía 'derecho incondicional de cobro' por no cumplirse las expectativas previstas en el contrato de concesión. Así da gusto", ha resumido el diputado de Unidos Podemos.

En este sentido, ha reclamado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que dé explicaciones en el Congreso, pues el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid "abre la puerta a más reclamaciones". La coalición parlamentaria de la que IU forma parte, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ha registrado este jueves una solicitud de comparecencia al respecto.

PRÁCTICA HABITUAL DE PP Y PSOE

Garzón ha denunciado que el fallo es consecuencia de "la práctica habitual de los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, a la hora de firmar contratos con empresas privadas que les garanticen indemnizaciones particulares a cargo de los presupuestos públicos".

Para el portavoz de IU, "el hecho de que la crisis económica hiciera disminuir el uso de las autopistas de peaje no justifica que se liciten concesiones, ni de autopistas ni de cualquier otro servicio público".

Por último, Garzón ha dicho que el hecho de que la sentencia no sea firme y que Fomento haya anunciado su intención de recurrir al Tribunal Supremo no les "deja muy tranquilos". "El pasado no juega a favor de la gente, puesto que lo ocurrido con este asunto se une al proceso de rescate de las radiales, todavía pendiente de definición concreta, y sobre el que el ministro De la Serna debe dar también explicaciones", ha concluido.