Gay de Liébana: La situación de Cataluña "no se va a resolver" el 21D

Cree que "muchas empresas" catalañas "aprovecharon" la diáspora tras el 1-0 para irse, no por "ninguna cuestión política" sino fiscal

"Aquí no nos esforzamos en este meta. No hay ninguna ayuda por parte del Estado. El Estano no quiere que hata inversión en I+D", ha opinado Gay de Liébana, que sostiene que "no hay ningún estímulo", por ejemplo, para que las empresas inviertan en esta cuestión.