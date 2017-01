El Gobierno espera aprobar mañana el mecanismo extrajudicial sobre las cláusulas suelo

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha avanzado este jueves que el mecanismo extrajudicial sobre las cláusulas suelo "todavía no está ultimado", si bien ha dicho esperar que el Consejo de Ministros apruebe mañana el procedimiento para devolver a los usuarios afectados por estas cláusulas el dinero indebidamente cobrado en un plazo de tres meses.

Así lo ha señalado Méndez de Vigo en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar el III Foro El Confidencial-PIMCO sobre las perspectivas de España para 2017, en el que ha asegurado que el mecanismo "todavía no está ultimado", si bien "mañana sin duda lo tendremos".

"No lo conozco, me gusta hablar de cosas de las que sé, de aquellas que no conozco me parece que no es serio", ha reconocido Méndez de Vigo quien, no obstante, ha dicho esperar que el Consejo de Ministros dé luz verde al procedimiento este viernes.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó el pasado martes que el Consejo de Ministros analizará y previsiblemente aprobará el viernes el real decreto ley que establecerá un sistema "extrajudicial" para que de forma "gratuita" los usuarios afectados por las cláusulas suelo puedan reclamar las cantidades indebidamente cobradas y alcanzar un acuerdo con las entidades en el plazo máximo de tres meses para su devolución.

Guindos explicó que el decreto ley fijará un procedimiento extrajudicial para que de una forma "rápida", y en el plazo máximo de tres meses los usuarios puedan reclamar las cantidades indebidamente cobradas y alcanzar un acuerdo con las entidades respecto a las cláusulas suelo declaradas inválidas por parte del Tribunal Supremo.

Según especificó el ministro, será un procedimiento "rápido" en el que, una vez el consumidor reclame al banco, se tendrá que determinar la cantidad cobrada indebidamente y se deberá alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas".

Fuentes del Ministerio de Economía detallaron a Europa Press que este procedimiento extrajudicial para reclamar las cantidades cobradas indebidamente por las cláusulas que limitan la caída histórica del Euríbor será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores.