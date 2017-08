El Gobierno aprueba los convenios con CCAA para el control de la incapacidad temporal por 1.259,17 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los convenios de colaboración con las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para el control de la incapacidad temporal entre 2017 y 2020 por un importe máximo de gasto para todo el periodo de 1.259,17 millones de euros.

No obstante, los 1.259,17 millones no tienen en cuenta ni a Ingesa ni a La Rioja porque su nivel de gasto no requiere de aprobación por parte del Consejo de Ministros. Contando con la región y la organización, el importe asciende a 1.271,66 millones de euros hasta 2020, de los que casi 318 millones corresponden a este año.