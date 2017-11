El Gobierno lamenta la decisión de EEUU y trabaja para encontrar una solución para la aceituna española

No descarta recurrir a la Organización Mundial del Comercio

"No nos ha gustado la decisión, pero se trata de una decisión provisional. Entendemos que no está justificado ningún procedimiento como éste sobre la aceituna. Estamos trabajando para demostrar a la Administración norteamericana que no existe 'antidumping', ni subvenciones que sean contrarias a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha asegurado García Tejerina durante un encuentro con la prensa.

García Tejerina ha explicado que la Administración de Donald Trump recibirá toda la información sobre el proceso. "Es cierto que no han sido todo lo drásticas que podrían llegar a ser, pero es algo que no compartimos", ha subrayado.

De esta forma, la ministra de Agricultura, que ha señalado que hasta primavera no estará el expediente definitivo, no descarta recurrir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Confío en no tener que defender ante la OMC las ayudas de la PAC, porque en la documentación que aportaremos demostraremos que las ayudas son conformes a la normas mundiales de comercio y que no distorsionan el comercio mundial", ha insistido.