El Gobierno "peleará" contra el arancel de EEUU a las aceitunas españolas porque "no debe existir"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este miércoles que el nuevo arancel anunciado por Estados Unidos a las importaciones de aceitunas españolas "no debe existir", aunque sea "reducido", ya que considera que no hay "motivación" para su establecimiento, por lo que el Gobierno "va a pelear en las próximas semanas" contra su instauración.

De Guindos ha indicado que a pesar de que se trata de un arancel "pequeño", el Gobierno considera que "no debe existir". "Es una medida preliminar, aunque el arancel es muy reducido creemos que no se debe establecer porque no hay motivación por parte de la Administración norteamericana para establecer ningún tipo de penalización sobre las exportaciones españolas de aceitunas. Vamos a pelear en las próximas semanas", ha apostillado.