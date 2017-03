El Gobierno quiere tener la "mejor relación" con la Administración Trump, pero ve "malo" el proteccionismo

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este martes que el Gobierno español quiere tener la "mejor relación" posible con la Administración de Donald Trump, al ser una "obligación" por la importancia económica de Estados Unidos y puesto que "el torneo es mucho más importante que los jugadores", si bien ha advertido de que el proteccionismo sería "malo" para el país americano y para la economía mundial.

En estos términos ser ha expresado De Guindos durante su intervención en un desayuno-coloquio organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España y en declaraciones a los periodistas a la salida del mismo, en el que ha destacado que "más allá de gustos personales, lo fundamental es intentar llevarnos bien".

De Guindos ha recordado que la economía estadounidense representa el 20% del PIB mundial y que supera ese nivel en sectores "punteros" como las finanzas, tecnología o medios de comunicación.

Por ello, ve una "obligación" mantener buenas relaciones con la Administración de Donald Trump. "Es lo que tenemos que hacer independientemente de opiniones o visiones personales", ha defendido De Guindos, quien, no obstante, ha advertido de que "si la nueva Administración diera un giro hacía un mayor proteccionismo y aislacionismo, no sería bueno para EEUU ni para nadie", ya que "no son políticas adecuadas".

Preguntado por la posible paralización en la concesión de visados por parte de Estados Unidos, De Guindos ha apostillado que si efectivamente se produce, hay otras zonas económicas del mundo que "pueden aprovechar esa situación".

"El talento es el bien más escaso del mundo, si algunos quieren restringir la entrada de talento, evidentemente se abren posibilidades para otras zonas geográficas", ha remarcado De Guindos, quien ha insistido en que el todo lo que suponga establecer barreras al talento conllevará también un "impacto negativo".

De esta forma, ha indicado que "nuestra obligación es que el torneo sea más importante que los jugadores y ahí vamos a estar" para tratar de mantener las "mismas buenas relaciones que teníamos con la anterior Administración".

En esta línea, cree que si finalmente el proceso de salida del Reino Unido de la UE gira por la parte aislacionista, el 'Brexit' podría llegar a ser una "ventaja que España podría aprovechar".

El titular de Economía ha subrayado que España tiene entre sus prioridades para los próximos meses intentar que Europa selle el acuerdo con el Mercosur, y ha destacado que Europa es proclive a la "libertad comercial, la integración, la globalización y tiene mucho que decir". "Abrirse al exterior siempre es positivo", ha agregado.