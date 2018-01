El Gobierno insta a los barones socialistas a pedir el apoyo del PSOE a los PGE y rechaza el bloqueo político

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido este viernes a los presidentes autonómicos que urgen a la aprobación de los Presupuestos, en su "mayoría" socialistas, a ser "coherentes" y no reclamar que haya cuentas públicas para 2018 pero votar en contra de las mismas, por lo que ha hecho un llamamiento para que no haya "bloqueo político" de la legislatura y se apoyen los Presupuestos y la estabilidad.

Méndez de Vigo ha recordado que los Presupuestos de este año contemplan un "récord histórico" en becas o la bajada del IVA del cine, pero son medidas que no verán la luz si las cuentas públicas no salen adelante, por lo que si se vota en contra, cree que luego "no vale quejarse" de que no se pongan en marcha.