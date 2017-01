Goirigolzarri dice que aplaudir decisiones contra la banca puede traer efectos negativos futuros a la sociedad

Reconoce que el sector financiero español tiene cosas que mejorar, pero advierte de la necesidad de que sea rentable

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha indicado este lunes que el aplaudir cuestiones que van contra la banca pueden "ser positivas" para algunos sectores de la población en el corto plazo, pero ha advertido de que esto puede ser algo perjudicial para el conjunto de la sociedad en el medio y largo plazo, al tiempo que ha insistido en la necesidad de mantener un sistema financiero sano y rentable.

Goirigolzarri se ha pronunciado así en rueda de prensa de presentación de resultados anuales, donde ha sido preguntado por las palabras de la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que alertó del "regocijo general" contra la banca tras las sentencias sobre cláusulas suelo o los gastos hipotecarios.

"El sistema financiero español tiene que ser sano y rentable", ha manifestado Goirigolzarri, quien ha hecho hincapié en que no tiene sentido mantener la idea de que la banca lo hace todo mal y que los problemas que surjan los puede asumir su cuenta de resultados.

En este punto, ha subrayado que sistema bancario español es muy competitivo en términos de calidad de servicio, especialmente si se compara con el que pueda tener cualquier país europeo o en Estados Unidos.

LA BANCA COMO FINANCIADOR DE LA ECONOMÍA

Tras reconocer que las entidades tienen cosas que mejorar, ha resaltado que si el sistema financiero español no es rentable, no puede allegar capital.

"Si no puede allegar capital, no puede incrementar su cartera de crédito. Si no aumenta su cartera de crédito, no puede financiar a la economía. Si no puede financiar a la economía, esta no crece y si no crece tiene una repercusión inmediata en la vida de los ciudadanos", ha resumido.

Goirigolzarri considera que el sector en su conjunto está "trabajando profundamente" en la mejora de sus prácticas, pero también ha subrayado que la aparición en los medios de comunicación de algunos hechos negativos ocurridos en el pasado provoca que estos avances "no sean tan evidentes".

"La reputación nos ocupa y nos preocupa", ha destacado el presidente de Bankia, quien ha hecho un recorrido por la historia de la entidad, explicando las decisiones que ha tomado desde 2012 para mejorar su imagen ante el mercado.

El primer ejecutivo ha mantenido que es más importante poner en práctica medidas para mejorar la reputación de las entidades que simplemente hablar de ejecutarlas.