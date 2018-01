Goirigolzarri defiende que la cifra de rescate no la dio Bankia sino que "la definió la Comisión Europea"

El presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, ha asegurado que la cifra de inyección de capital adicional que recibió la entidad no fue de 19.000 millones y no la dio ella, sino que "la definió la Comisión Europea". "Eso es así y se puede contrastar", ha aseverado.

Al respecto, Gorigolzarri ha aseverado: "Me extraña que dijera eso, pero lo de los 19.000 millones de euros de los que habla, primero no fueron 19.000 millones y, segundo, no es una cifra que Bankia dio, es una cifra que definió la Comisión Europea".