Gortázar (CaixaBank): "Nuestro deber es no abandonar poblaciones para no contribuir a la exclusión financiera

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzálo Gortázar, cree que uno de los "deberes" del banco que dirige es no contribuir a la exclusión financiera abandonando poblaciones, pues, a su parecer, las sucursales siguen teniendo función para aquellos que no tienen acceso a través de canales digitales.

Gortazar entiende que "no es bueno" que una parte de la población, "menos cultivada y de mayor edad", no tenga acceso a los servicios financieros. "Se habla de digitalización, pero no de la inclusión financiera del resto de la población, ha subrayado Gortázar durante su intervención en unas jornadas organizadas por IESE y EY.