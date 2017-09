El Govern reprueba los ataques de Arran contra el turismo pero pide corregir los efectos negativos

El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila, ha reprobado "con toda claridad y contundencia" cualquier acción vandálica, violenta o turismofóbica como las protagonizadas este verano por Arran, y ha indicado que las perseguirán por la vía judicial, pero al mismo tiempo piden corregir las externalidades negativas de la actividad turística.

Ha constatado que muchos vecinos sufren efectos no deseados por el turismo como la masificación, la indefensión y problemas de convivencia, por lo que considera que hay que implementar nuevas medida de reglamentación y ordenación: "A largo plazo si esto no se aborda no tendremos turismofobia, sino que no tendremos turismo".