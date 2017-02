Grupo Jorge Ordóñez produce uno de los tres vinos del mundo con mejor relación calidad y precio del mundo

Botani 2015 del Grupo Jorge Ordóñez ha conseguido el reconocimiento 'Greatest Value Wines of the Year' concedido por el crítico estadounidense Robert Parker.

El galardón acredita que Botani es uno de los vinos del mundo con mejor relación entre su calidad y el precio, siendo la primera vez que un vino blanco español consigue dicho reconocimiento. Botani es uno de los vinos españoles más singulares e internacionales, un blanco seco elaborado con la variedad Moscatel de Alejandría, que tradicionalmente se destinaba a pasas o a vinos dulces por ser muy aromática. Botani 2015 ha compartido el reconocimiento con dos vinos californianos, un chardonnay y un cabernet sauvignon. Una de las singularidades del vino, además de su aroma y sabor únicos, es que la uva Moscatel de Alejandría procede de los viñedos más singulares de Europa, de más de cien años, plantados en pendientes de hasta el 70%, sin terrazas, lo que dificulta aún más el laboreo que se hace totalmente a mano. La vendimia también se realiza manualmente y con la ayuda de mulas, únicas capaces de escalar llevando el peso de las cajas. Para Robert Parker, Botani es mejor blanco perfumado del mundo. "Las bellas notas florales y las delicadas frutas tropicales que produce la moscatel de Alejandría (el clon más antiguo de la familia Muscat) de Botani deben de destacarse y conocerse internacionalmente", ha subrayado.