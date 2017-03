Los Grupos Parlamentarios discrepan sobre el alcance de la futura Ley del Trabajo Autónomo

El PSOE quiere que sea más ambiciosa y otras fuerzas políticas prefieren abordar "lo gordo" en la Subcomisión del Congreso

Los Grupos Parlamentarios PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Grupo Mixto han puesto de manifiesto este miércoles sus discrepancias sobre el alcance de la Ley de Medidas Urgentes sobre el Trabajo Autónomo que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y cuyo retraso ha vuelto a ser criticado por las organizaciones de autónomos ATA y UPTA.

Ambas organizaciones han reunido en el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid a los diputados José Ignacio Echániz (PP), Rafael Simancas (PSOE), Alberto Montero (Unidos Podemos), Sergio del Campo (C's) y Carles Campuzano (Grupo Mixto, PDC), quienes han debatido sobre esta futura Ley del Trabajo Autónomo.

Esta norma, promovida por Ciudadanos con el apoyo del PP, se encuentra actualmente en plazo de enmiendas después de haberse prorrogado éste por cuarta vez para desesperación de las organizaciones de autónomos, cuyos dirigentes, Lorenzo Amor (ATA) y Eduardo Abad (UPTA) han pedido al Parlamento que pise el acelerador porque los trabajadores por cuenta propia "no pueden esperar más".

Echániz, del PP, ha justificado el retraso de la aprobación de esta ley en el "overbooking" que tiene la Comisión de Empleo, que se está ocupando de otras tres iniciativas parlamentarias, además de otras cuestiones. Además, el diputado 'popular' ha insistido en que esta ley "necesita un proceso de reflexión", porque "las leyes son cosas muy serias y no hay que hacerlas con prisas, con independencia de que esta ley lleve el apellido de urgente".

"El Gobierno tiene la responsabilidad de 46 millones de personas, no de dos, ni de tres. Soy muy optimista y creo que tendremos un buen texto en poco tiempo y con amplio consenso, lo que dará estabilidad a la ley", ha afirmado Echániz.

También Montero, de Unidos Podemos, ha señalado que la demora de esta proposición de ley responde a la carga de trabajo de la Comisión de Empleo, argumentos todos ellos que no han convencido al representante de Ciudadanos, Sergio del Campo, que ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas" a esta iniciativa.

SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA DEL RETA

El partido de Albert Rivera quiere que se aprueben ya los seis artículos recogidos en esta ley porque "lo gordo", es decir, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), se va a debatir en una Subcomisión parlamentaria.

Esa fue la razón de que Ciudadanos decidiera plasmar en una ley unas pocas medidas, recogidas en apenas seis artículos, pero importantes para el colectivo y, sobre todo, sin carga presupuestaria, lo que impediría el veto del Gobierno a la misma.

El socialista Rafael Simancas cree que no se debe esperar a dicha Subcomisión para empezar a solucionar los problemas del colectivo autónomo, sino que tendría que aprovecharse la tramitación de esta ley e introducir temas importantes y ambiciosos como la cotización en función de los ingresos reales, la morosidad, las dificultades de acceso a la financiación o la equiparación de las prestaciones sociales con el Régimen General.

"Yo ya me conozco cómo funcionan estas cosas de hacer ahora lo fácil y dejar lo complicado para luego. Pero es que ahora tenemos una ventana de oportunidad. La ley la tenemos en la mano y la Subcomisión y sus conclusiones no. Aprovechen esta ley y no lo confíen todo a la Subcomisión", ha subrayado Simancas, quien se ha comprometido a presentar antes del 7 de marzo sus enmiendas a la norma.

Unidos Podemos cree, por su parte, que la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo debería incluir más cuestiones que las inicialmente recogidas, pero no de manera tan ambiciosa como la que plantea el PSOE, más que nada porque, según ha denunciado, el Gobierno está vetando en el Congreso todas aquellas iniciativas legislativas que implican un aumento del gasto presupuestario.

También el Grupo Mixto, representado por Carles Campuzano, piensa que la ley podría recoger cuestiones adicionales a las contempladas en el texto, pero entiende que el grueso de la reforma del RETA debe abordarse en la Subcomisión.

En su opinión, el retraso de esta ley se debe a que el Gobierno y el PP no tienen una mayoría suficiente y estable para legislar, ni siquiera sumando a Ciudadanos, por lo que no le queda más remedio que negociar y "acercarse" a otros grupos.