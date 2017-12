Guindos dice que España mantendrá un crecimiento de entre el 2,5% y el 3% en los próximos años

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado este viernes confiado en que la crisis política en Cataluña "se va a corregir" gracias a la "madurez y sensatez" de los catalanes en las elecciones del próximo jueves, por lo que ha garantizado que en los próximos "dos o tres ejercicios" España mantendrá una "velocidad de crucero" de entre el 2,5% y el 3% y saldrá definitivamente de la crisis.

"España, no tengan la más mínima duda, de que en los próximos dos o tres ejercicios mantendrá una velocidad de crucero de entre un 2,5% y un 3% y saldremos definitivamente de la crisis", ha apostillado.

Isla ha destacado que la figura empresarial "más importante de la historia de España" es la de Amancio Ortega, expresidente y fundador de Inditex, del que ha destacado la "cultura" que ha trasladado al resto de la compañía al transmitir "espíritu emprendedor, trabajo en equipo, el no protagonismo y la ambición con humildad", los rasgos característicos del grupo "en todos los departamentos y en todos los países".

González ha abogado por "ejecutar la estrategia con buenos principios" y trabajar con una visión general para "no dejarse vencer por las dificultades de los ataques", y ha señalado que el momento actual es de una "transformación espectacular" de la que "la gente no es consciente de lo que está pasando". Ha augurado también la desaparición de los bancos pequeños y medianos que no acometan una transformación digital y una reducción en el número mundial de entidades financieras.