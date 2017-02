Hacienda no cambiará las sanciones por no declarar bienes en el extranjero y se atendrá a lo que diga el TUE

El Ministerio de Hacienda no tiene intención de modificar las sanciones por no declarar bienes o derechos en el extranjero a través del modelo 720, a pesar de que la Comisión Europea acaba de dar dos meses de plazo a España para que modifique dichas multas, que considera "desproporcionadas", según confirmaron a Europa Press en fuentes del departamento de Cristóbal Montoro.

El Gobierno aprobó en 2013 nuevas medidas de lucha contra el fraude, entre las que se incluyó este nueva obligación fiscal, que deben cumplir aquellos contribuyentes con bienes en el extranjero superiores a 50.000 euros y cuyo incumplimiento conlleva sanciones muy cuantiosas, régimen que pone en cuestión la Comisión precisamente por su dureza.

En concreto, se fijó una multa de 5.000 euros por cada dato omitido (con un mínimo de 10.000 euros) y se estableció que el fraude no prescribía, de tal manera que los bienes no declarados se imputan como ganancia patrimonial no justificada en el último periodo entre los ejercicios no prescritos, además de una sanción del 150% del valor o bien no declarado.

El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a las autoridades españolas en el que reclama un cambio de dichas reglas, da dos meses de plazo a España y amenaza con llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, fuentes de Hacienda indicaron a Europa Press que no se van a modificar las sanciones y que se atendrán a lo que en su día determine el TUE.

Para Bruselas, la normas puede disuadir a empresas o individuos de "invertir o moverse dentro del mercado único", dado que las multas previstas son "mucho más elevadas" que las que se aplican en una situación "puramente nacional".

"Estas provisiones son en consecuencia discriminatorias y están en conflicto con las libertades fundamentales de la UE", remarca la Comisión Europea, que considera que ante la ausencia de una "respuesta satisfactoria" en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a las autoridades españolas ante el TUE.

Por el contrario, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la medida ha tenido una "eficacia enorme" en términos de lucha contra el fraude fiscal, y ha recordado que nunca antes se había dado a conocer que los españoles tienen declarados 19.000 millones en Suiza, por ejemplo, o las viviendas que tienen en otros países.

Según Montoro, gracias a esta declaración hoy pagan impuestos España ciudadanos que antes no los pagaban. "Eso es luchar contra el fraude y esa lucha es absolutamente fundamental para la equidad del sistema tributario", ha señalado.

140.000 MILLONES DECLARADOS EN CUATRO AÑOS.

En 2016 los contribuyentes que por primera vez declararon bienes y derechos en el extranjero con arreglo al modelo 720 lo hicieron por importe de más de 13.700 millones de euros. De este total, 2.600 millones corresponden a cuentas bancarias y de crédito, más de 1.000 millones a inmuebles y más de 10.1000 millones a fondos (casi 5.100 millones), acciones (4.800 millones) y seguros (250 millones).

En el acumulado de los cuatro años de vigencia del modelo 720, los contribuyentes han consignado como declarados por primera vez más de 140.000 millones, a razón de 91.300 millones en 2013; 20.900 millones en 2014; 14.900 millones en 2015 y 13.700 millones en 2016. Por tipos de bienes se han declarado más de 24.600 millones en cuentas, 12.100 millones en inmuebles y más de 104.000 millones en fondos, seguros y acciones.

La Agencia Tributaria indica que alrededor de 7.000 contribuyentes han sido preseleccionados para comprobación inspectora por no haber presentado el modelo 720 debiendo hacerlo, de acuerdo con la información de la que dispone Hacienda, o bien por haber efectuado la declaración de manera incorrecta.