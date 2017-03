El sector Horeca consolida su recuperación en España tras crecer un 6,9% en 2016

El sector de la restauración, hoteles y catering (Horeca) ha consolidado su recuperación en España, tras haber crecido un 6,9% en 2016, impulsado por la mejora del consumo y una temporada turística excepcional, según ha avanzado el presidente de Aecoc, Javier Campo.

En concreto, Campo, que ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del Congreso Horeca en Madrid, ha señalado que España ha tenido "una temporada turística excepcional en la que ha recibido turistas 'prestados' de otros destinos".

Sin embargo, el presidente de Aecoc se ha mostrado cauto de cara a 2017, donde se seguirá creciendo, pero con mayor moderación. "El precio del petróleo no jugará a favor, los tipos de interés tampoco, y las bajadas de IRPF no serán buenas. Por tanto, las únicas palancas van a ser la generación de empleo (con unos 350.000 y 400.000 empleos) y una temporada turística que seguirá siendo excepcional", ha señalado.

Para Campo, los grandes retos de la economía española pasan por frenar los grandes desequilibrios de la economía, como son el paro o la deuda externa y concienciarse de que el hecho de mantener un Estado del bienestar razonable y sostenible dependerá de la capacidad de competir.

"No hay derechos adquiridos, sino que sólo vamos a poder tener lo que seamos capaces de ganarnos por nosotros mismos. Si no somos productivos no vamos a tener Estado de bienestar", ha insistido.

De esta forma, el presidente de Aecoc considera que los grandes retos para las empresas del sector de restauración son aprovechar todo el potencial que la transformación digital brinda tanto para la mejora de los servicios como en la comunicación con el consumidor, apostar por un modelo de formación dual que permita a los jóvenes mejorar su capacitación y oportunidades de empleabilidad y hacer de la innovación una ventaja competitiva integrándola en los productos, procesos, canales y en la gestión.