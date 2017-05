Idealista cree que los precios seguirán subiendo porque la demanda en determinadas zonas es muy alta

El jefe de estudios y cofundador de Idealista, Fernando Encinar, cree que en los próximos años será difícil ver grúas en los ensanches de las grandes ciudades, por lo que los precios seguirán aumentando en las zonas de las ciudades más demandadas, donde faltan viviendas, a pesar del "alto stock" que hay en otras zonas.

Para Encinar, es "necesario" no olvidar por lo que ha pasado España y, sobre todo, el mercado inmobiliario. En esta línea, ha puesto de relieve que no se están repitiendo lo errores del pasado y que se está normalizando la situación y no "inflando". "El sector es ahora más profesional y profesionalizado", ha añadido.