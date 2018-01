India avisa a quienes invierten en criptomonedas que deben tributar por las ganancias de capital

El Departamento de Impuestos sobre Rentas de India ha advertido a quienes invierten en criptomonedas que deben declarar a Hacienda las ganancias de capital, después de que una encuesta nacional mostrara que en sólo 17 meses se han realizado transacciones que superan los 3.500 millones de dólares (2.854 millones de euros).

"No se puede seguir haciendo la vista gorda. Puede ser desastroso tener que esperar hasta que se emita un veredicto final sobre su legalidad", han señalado fuentes gubernamentales a Reuters. "Hemos descubierto que muchos inversores no reflejan sus declaraciones de impuestos y, en muchos casos, la inversión no se contabiliza", han explicado, por lo que se exige a quienes invierten en monedas virtuales que paguen impuestos sobre las ganancias.