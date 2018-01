Intensa Sanpaolo negocia la venta de su cartera de préstamos dudosos a Intrum Justitia

La entidad italiana Intesa Sanpolo ha confirmado que está considerando la venta de su negocio de gestión de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés), como parte de un plan de reestructuración del negocio que se dará a conocer en las próximas semanas.

No obstante, esta opción no afectará a sus planes de pago de dividendos. "Dicha opción no modifica el compromiso de Intesa Sanpaolo de distribuir un dividendo en efectivo por 3.400 millones de euros, que se confirma", ha añadido la entidad.