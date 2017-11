Interovic anima a comprar cordero nacional y critica que ofertas a bajo precio no especifiquen su origen

El presidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (Interovic), Francisco Marcén, ha animado a los consumidores a comprar durante estas Navidades cordero español por lo que les invita a fijarse en el origen de la carne, y ha alertado sobre las ofertas que se difunden en esta época con precios bajos que no incluyen de dónde es la producto que se vende.

En los últimos ocho años el consumo ha caído un 40 por ciento, ahora han "tocado fondo" y se mantiene estable el consumo, según Marcén que ha mostrado su preocupación por que muchos ganaderos han abandonado por falta rentabilidad y edad con el agravante de que no hay relevo porque no es atractivo para las nuevas generaciones.

También ha mostrado su preocupación por la sequía que está afectando al sector, porque no hay pastos y hay comprar forrajes y piensos. "Si no come el ganado no cría" y al no haber agua hay que pagar transporte de cubas para llevarla al ganado, ha dicho.