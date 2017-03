Juncker cifra en 60.000 millones el coste del 'Brexit' para Reino Unido

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado en varias entrevistas a medios británicos que la cantidad que tendrá que pagar el Reino Unido a la Unión Europea por abandonar el bloque comunitario será de unos 60.000 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo comunitario ha confirmado esta cifra en dos entrevistas que ha concedido a la BBC y al periódico 'Financial Times'. "El Gobierno y el parlamento británico asumieron ciertos compromisos como miembros de la UE y deben cumplirse", ha afirmado el luxemburgués a la cadena pública.

No obstante, Juncker también ha señalado que la cantidad todavía debe calcularse "científicamente", al mismo tiempo que ha negado que se trate de un "castigo" o de una "sanción" que el club europeo impone a Londres.

Estas declaraciones del presidente de la Comisión Europea llegan cinco días antes de que el Reino Unido active el inicio del proceso para abandonar el bloque comunitario, que tendrá lugar el próximo miércoles, 29 de marzo, según adelantó la primera ministra británica, Theresa May, el pasado lunes.

Juncker ha avanzado que se sentirá "triste" cuando esto se produzca, puesto que para él es "una tragedia". Sin embargo, ha garantizado que la UE negociará con Londres de una forma "amistosa" y "justa", pero "nunca ingenua". "Reino Unido es parte de Europa y espero tener una relación amistosa con Reino unido durante las próximas décadas", ha subrayado.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo comunitario ha adelantado en el 'Financial Times' que las negociaciones serán "duras y complejas", puesto que "cada día se descubren nuevos problemas que no conocíamos o no nos imaginábamos". "La gente piensa que (el 'Brexit') es el final. No, sólo es el principio", ha destacado.

En la misma línea, fuentes diplomáticas han reconocido que "los primeros meses van a ser los peores" de la negociación. De hecho, las mismas fuentes han señalado que ser abriría una "crisis grave" si no se alcanzase un "acuerdo político" como muy tarde en otoño sobre las prioridades que ha fijado el jefe negociador de la UE para el 'Brexit', Michel Barnier.

En cambio, creen que si fuese posible alcanzar este "acuerdo político" en otoño, sería factible que el procedo de desconexión tuviese lugar en el plazo previsto de dos años.